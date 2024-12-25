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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kocaelispor'da İsmet Taşdemir imzayı attı! - Futbol Haberleri

        Kocaelispor'da İsmet Taşdemir imzayı attı!

        1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, anlaşma sağladığı teknik direktör İsmet Taşdemir'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 12:53 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:53
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        Kocaelispor'da İsmet Taşdemir imzayı attı!
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktör İsmet Taşdemir'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, istifa eden teknik direktör Ertuğrul Sağlam'a katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

        Taşdemir'in başarıları ve şampiyonlukları olan bir teknik direktör olduğunu ifade eden Durul, Kocaelispor'un genlerinde başarı olduğu için Taşdemir'le görüşerek anlaştıklarını söyledi.

        Durul, Taşdemir'in tecrübeli, gittiği takımlara vizyon katan bir yapısı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

        "Taşdemir, Kocaelispor'a bundan sonraki süreçte tecrübesini, bilgisini aktaracaktır. Camia olarak, şehir olarak finalde şampiyonluğa ulaşıp 16 yıl sonra Süper Lig'e çıkacağız. Taraftarlarımız da bu konuda müsterih olsunlar. Taraftarlarımıza da baktığımızda tepkiler olumlu, İsmet hoca herkesin kabul ettiği bir isim. İsmet hocamıza, 'kulübümüze, şehrimize, camiamıza hoş geldin' diyoruz. İnşallah şehrimizin uzun zamandır beklediği şampiyonluğu kucaklayacağız. Şampiyon olacağız ve inşallah Süper Lig'de şehrimizi temsil edeceğiz."

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        "HER TEKNİK DİREKTÖR KOCAELİSPOR'DA BAŞARILI OLMAK İSTER"

        Teknik direktör Taşdemir de takıma bu zaman kadar verdiği emekten dolayı Ertuğrul Sağlam'a teşekkür ederek, Kocaelispor'u yakından tanıdığını kaydetti.

        Kocaelispor'un her teknik direktörün başarılı olup tarihe geçmek isteyeceğini bir kulüp olduğunu belirten Taşdemir, "Herkesin hayal ettiklerini yaşamak için buradayız. Bunun için de ekibimle sonuna kadar savaş vereceğiz. Futbol da başarılar tek başına gelmiyor. Zor zamanlarda birlik olduğunuzda, zor zamanlarda beraberliği en üst seviyeye çıkardığınızda başarı kaçınılmaz oluyor. Teknik direktörlük hayatımda bunu yakaladığımız için başarılı olduk." ifadelerini kullandı.

        Taşdemir, herkesin tek istediği şeyin Süper Lig'e adım atmak olduğuna işaret ederek, "Şu anda lider bir takım, bunun sezon sonunu getirebilmemiz için hepimizin birlik olması lazım." dedi.

        Konuşmaların ardından Taşdemir, 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

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