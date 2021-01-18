2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 1-1 biten Hekimoğlu Trabzon maçının ardından Teknik Direktör Erhan Altın ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırmıştı. Teknik direktörlük görevi için görüşmeler yapan Kocaelispor yönetimi, Mustafa Reşit Akçay ile yaptıkları görüşmede 2.5 yıllık anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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