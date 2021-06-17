Kocaelispor, Dino Ndlovu ile anlaştı

Uzun süre sonra TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor’da transfer çalışmaları devam ediyor. 1. Lig'de iddialı takımlar arasında yer almayı hedefleyen Kocaelispor, transferde son olarak Güney Afrikalı santrfor Dino Ndlovu ile ön protokol imzalandığı açıkladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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