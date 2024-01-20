Kocaelispor-Eyüpspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği lider Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 yendi.
Stat: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
Hakemler: Ali Yılmaz, Oğuz Terzi, Hüsnü Emre Çelimli
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 66 Mesut Can Tunalı), Candeias (Dk. 88 Fofana), Beridze (Dk. 66 Cem Ekinci), Mehmet Yılmaz, Vukovic, Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu, Barış Alıcı (Dk. 46 Amaral), Tanque (Dk. 81 Kouakou)
Eyüpspor: Berke Özer, Luccas Claro, Robin Yalçın (Dk. 77 Melih Kabasakal), Murat Uçar, Samuel Saiz (Dk. 77 Mustafa Pektemek), Regattin (Dk. 83 Sinan Gümüş), Recep Niyaz (Dk. 62 Tugay Kaçar), Ampem, Caner Erkin, Metehan Baltacı, Bruno
Goller: Dk. 14 Candeias, Dk. 69 Tanque (Kocaelispor), Dk. 23 Bruno (Eyüpspor)
Sarı Kartlar: Dk. 2 Gökhan Değirmenci, Dk. 75 Yusuf Abdioğlu, Dk. 84 Kouakou (Kocaelispor), Dk. 34 Murat Uçar, Dk. 90+5 Caner Erkin (Eyüpspor)