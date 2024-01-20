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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kocaelispor-Eyüpspor: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Kocaelispor-Eyüpspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği lider Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 21:12 Güncelleme: 20.01.2024 - 21:12
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        Kocaelispor, Eyüpspor'u devirdi!
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        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 yendi.

        Stat: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

        Hakemler: Ali Yılmaz, Oğuz Terzi, Hüsnü Emre Çelimli

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 66 Mesut Can Tunalı), Candeias (Dk. 88 Fofana), Beridze (Dk. 66 Cem Ekinci), Mehmet Yılmaz, Vukovic, Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu, Barış Alıcı (Dk. 46 Amaral), Tanque (Dk. 81 Kouakou)

        Eyüpspor: Berke Özer, Luccas Claro, Robin Yalçın (Dk. 77 Melih Kabasakal), Murat Uçar, Samuel Saiz (Dk. 77 Mustafa Pektemek), Regattin (Dk. 83 Sinan Gümüş), Recep Niyaz (Dk. 62 Tugay Kaçar), Ampem, Caner Erkin, Metehan Baltacı, Bruno

        Goller: Dk. 14 Candeias, Dk. 69 Tanque (Kocaelispor), Dk. 23 Bruno (Eyüpspor)

        Sarı Kartlar: Dk. 2 Gökhan Değirmenci, Dk. 75 Yusuf Abdioğlu, Dk. 84 Kouakou (Kocaelispor), Dk. 34 Murat Uçar, Dk. 90+5 Caner Erkin (Eyüpspor)

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