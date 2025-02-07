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        Haberler Spor Transfer Kocaelispor, Rigoberto Rivas'ı kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Kocaelispor, Rigoberto Rivas'ı kadrosuna kattı

        Kocaelispor, Hataysporlu Rigoberto Rivas ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Oyuncunun yarın Amedspor ile oynanacak karşılaşmayı tribünden izleyeceği öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 18:07 Güncelleme: 07.02.2025 - 18:07
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        Kocaelispor, Rivas'ı kadrosuna kattı
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        Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Hatayspor'un oyuncusu Rigoberto Rivas ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

        Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Rigoberto Rivas transferimiz ile her konuda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz yarın stada gelip taraftarımızla maçımızı izleyecektir. Pazar günü sağlık kontrolünden geçip, tesisimizde resmi imza yapılacaktır" denildi.

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