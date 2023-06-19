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Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık sözleşme imzalandı

Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, yeni teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Sağlam, "Türk futbolunun en büyüklerinden biri olan Kocaelispor camiasında bulunmaktan dolayı da çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tarihinde ve genlerinde futbol değerleri olarak fark oluşturan bir camiada olduğumun farkındayım" dedi

Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık sözleşme imzalandı
İHA

Spor Toto 1. Lig’e yükselen Kocaelispor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Körfez Brunga Tesisleri’nde Sağlam için imza töreni düzenlendi. Ardından Başkan Engin Koyun ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam tarafından basın açıklaması yapıldı. İlk olarak sözü alan Başkan Engin Koyun, “Hocamı uzun uzun anlatmama gerek yok. Uzun yıllar Türk futboluna hizmet etmiş önemli kulüplerde futbol oynamış, milli takımda önemli zamanlarda milli takım nezdinde hizmet etmiş ve Anadolu'dan da beşinci şampiyonun hocası. Bursaspor'u şampiyon yapan bir hocamız. Öncelikle hocamız için, camiamız için hayırlı olmasını ben temenni ediyorum. Zor bir süreç olmadı. Ertuğrul Hocamla beraber yürümeye karar verdik. Ben hocama tekrar hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Kocaelispor’a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen ve görüşmelerde nelerin ön plana çıktığına değinen Ertuğrul Sağlam, “Türk futbolunun en büyüklerinden biri olan Kocaelispor camiasında bulunmaktan dolayı da çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tarihinde ve genlerinde futbol değerleri olarak fark oluşturan bir camiada olduğumun farkındayım. Tabii bu arada hemen araya şunu sıkıştırmak istiyorum. Benim burada olmama vesile olan da bir grup var. Yani açık konuşayım. Geçtiğimiz sezon bu takım şampiyon olup birinci lige çıkmasaydı belki ben de burada olmayacaktım. O yüzden şampiyonlukta emeği geçen Sayın başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize Fırat Gül Hoca'ya ve ekibine, geçtiğimiz sezon bu şampiyonlukta büyük emek harcayan futbolcu kardeşlerimize ve Kocaelispor'un tabii ki cefakar taraftarlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii bunlar kulübün içerisindeki grup. Bir de kulübün içerisinde bu kulübe değer katan ve başarıda rol alan birçok grup var. O da işte şehri yönetenlerden, sivil toplum kuruluşlarına, taraftar derneklerinden halka ve siz değerli medya mensuplarına kadar şampiyonlukta kimin toplu iğne ucu kadar emeği varsa ben herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Tabii sayın başkanımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza yapmış olduğumuz görüşmelerin ana teması, ana fikri Kocaelispor'un tekrar Türk futboluna damga vuracak konuma gelmesiydi. Şunu çok açık ve net konuşuyorum ki tabii futbol hayatım boyunca gerek futbol oynadığımız dönemde gerekse antrenörlük yaptığımız dönemde bunu hep ön plana çıkarmaya çalıştık. Yani bu damga vurmayı biz sadece sportif başarı olarak düşünmüyoruz. Tabii ki ürettiği değerlerle, ilkeleriyle, söylem ve uygulamalarıyla eylemleriyle örnek bir model oluşturmak istiyoruz. Yani bunun üzerinde çok durduk” ifadelerini kullandı.

Çalışmadığı dönemde Türk futbolunu dışarıdan gözlemleme şansı yakaladığını ve Türk futbolunun umudu olabilme adına bir karar olarak Kocaelispor’u seçtiğini belirten Sağlam, “Şöyle bir tespit yaptım ben. Yaklaşık geçen sezonun sonunda İran'da çalıştım dört ay ve sezon başında sonuna kadar da çalışmadım. Tabii belki bu çalışmamanın karşılığında şöyle bir beklenti vardı. İşte futbol oynadığımız dönem, sonrasındaki antrenörlük yaklaşık 36, 37 yıllık bir yoğunluktan, yorgunluktan sonra dedim ki ya bu seneyi birçok teklif olmasına rağmen çalışmadan geçireyim ve Türk futbolunu dışarıdan tarafsız bir gözle değerlendireyim istedim. Maalesef, bunu üzülerek söylüyorum ki gelinen noktada, tabii alt ligler çok fazla göz önüne çıkmadı ama yukarıda felaket bir ortamla yüz yüze olduğumuzu gördüm. Yani ben Türk futbolunda maalesef seviyesizliğin, insanların birbirine saygısızlığının, kuralların kişilere ve takımlara göre çok böyle farklı farklı uygulandığı ve Türk futbolunun ancak kaybedebileceği kadar değeri nasıl kaybettiğini maalesef gördüm. Dolayısıyla tekrar işe başlamanın ve Türk futbolu adına işte önemli bir camiada tekrar antrenörlük hayatıma başlayıp devam etmemin aslında bir tarafında da bu vardı. Yani hem üreteceğimiz değerlerle hem saha içi, saha dışı davranışlarımızla, söylemlerimizle, oradaki sadece söylemde kalmayacak uygulamalarımızla Türk futbolundaki bu olumsuz durumu olumluya çevirmek yani Türk futbolunda böyle parlayan bir güneş olabilme adına ben de dedim ki, ‘Bu işi nerede yapabilirim?’. Böyle bir değerlendirmede bulundum. Tabii işin bir tarafında sportif başarı varken diğer tarafında da işte taraftarıyla, camiasıyla, futbol geçmişiyle sahip olduğu futbol değerleri ve futbol kültürüyle hem geçmişinden bu işe aşina olmuş hem de bu değerleri tekrar hayata geçirip yeniden Türk futbolunda var olabilme adına bunu kendim için de söylüyorum. Hani neresi olur derken işte Süper Lig'de belki 8-10 tane kulüp sayabilirim. 1. Lig’deki bütün kulüpleri ortaya koyduğumuz zaman inanın Kocaelispor bunların önüne geçti. Sonrasında da geri dönüşler, gösterilen ilgi alakayla da ne kadar doğru bir karar verdiğimizi görmüş oldum. Yapısal anlamda da Türk futbolunun umudu olabilmek ve doğru planlamayla güzel bir vizyon ortaya koyabilme adına açıkçası burada olduğumuzu söylemek istiyorum” diye konuştu.

Başarılı olacaklarını inandığını belirten ve doğru bir planlamanın önemine de vurgu yapan Ertuğrul Sağlam, “Tabii ki yolumuz uzun. Kısa, orta ve uzun vadede nasıl hareket edeceğiz diye planlama yaptık. Sonrasında tabii bazı kararlar aldık. Bunları inşallah bundan sonraki süreçte sizlerle de paylaşacağım. Fakat şundan emin olabilirsiniz ki en kısa süre içerisinde Kocaelispor hak ettiği Süper Lig'de olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Güven ve sabra dayalı, saha içi ve saha dışı dayanışmayla ilerleyeceğiz. Tabii ki buradaki en önemli gücümüz taraftarımız olacak. Yani Kocaelispor taraftarı tamamen olaya konsantre olup takımını desteklediği zaman takımının başarısında ne kadar önemli rol oynadığını hep beraber gördük. Şunu da gördük; Türk futbolunda birçok camiada gördük. Ayrışmanın, şiddetin ya da farklı beklentilerin olduğu bir ortamda da huzurun olamayacağını dolayısıyla huzurun olmadığı yerde de başarının gelemeyeceğini de gördük. Kocaelispor camiası geçmişte bunları yaşadı, birçok camiada da ben gördüm. Dolayısıyla şunun da farkındayız. Taraftarımızın beklentisinin farkındayız. Fakat doğru planlama ve stratejiyle bu planlamanın, bu beklentinin karşılığını vereceğiz ve gerçeğe dönüştüreceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Şöyle bir gerçekle yüz yüzeyiz. Bunu sadece futbola endeksleyerek söylemek istemiyorum ama her alanda bu böyle. Hiçbir başarı tek başına kazanılmıyor. Dolayısıyla burada artık bundan sonraki süreci hep beraber birbirimize destek olarak, birbirimizi sahiplenerek, kenetlenerek, dışarıdan bizim başarımızı engellemeye çalışacak birçok güçler olacaktır, biz ancak bu güç birbirimize destek olarak, kenetlenerek ve gücümüzü hep beraber arttırarak, başa çıkabiliriz. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. İnşallah bundan sonraki süreci birlikte hareket edeceğiz. Birbirimize destek olacağız. Omuz omuza vereceğiz ve bizi hayal ettiğimiz beklediğiniz başarıya ulaştıracak o sinerjiyi oluşturup bu başarıyı üreteceğiz. Bugüne kadar inanmadığım hiçbir erde olmadım. İnanmadığım hiçbir sözü de söyleyip hayal tacirliği yapmadım. Kimseye hayal satmadım. Ben burada çok büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum ve hep birlikte inanç ve azimle çok zorlu ve önemli bir yolculuğa çıkıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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