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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kocaelispor'un kupası kayboldu! - Futbol Haberleri

        Kocaelispor'un kupası kayboldu!

        Kocaelispor'un 2019-2020 sezonunda 3. Lig şampiyonu olarak kazandığı kupası kayboldu. Kulüp başkanı Recep Durul, "Kupayı bulmak için taraftarımızdan ve Kocaeli halkından destek istiyoruz. Bilgisi olan bize ulaşsın" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 14:43 Güncelleme: 25.08.2024 - 14:43
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        Kocaelispor'un kupası kayboldu!
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        Ülkemizin köklü kulüplerinden Kocaelispor’un 2020 yılında, 8 yıllık aradan sonra 3. Lig'den 2. Lig'e yükseldiği 2019-20 sezonunda elde ettiği kupa kayboldu. 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden ve pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen rahat şampiyonluk kazanan Kocaelispor’un şampiyonluk kupası aranıyor. Halkı yeniden kulüp etrafında kenetleyen ve günlerce tüm şehirde ve denizde kutlamaları yapılan şampiyonluğun kupası kulüp başkanı ve yöneticileri tarafından soruşturuluyor. Recep Durul ve yönetiminin görevi devralmasından sonra kulübe dair araştırmaları ve sayımları sırasında fark ettikleri kupanın nerede olduğuyla ilgili taraftara çağrı yapıldı.

        “GEÇMİŞE SAYGI YETERİNCE DUYULMAMIŞ"

        Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul taraftara ve Kocaeli halkına çağrıda bulunarak şunları söyledi: “Sizler de araştırın, soruşturun. Bilgi edinirseniz bizimle paylaşın. Kupayı bulup müzemize koyalım” dedi. Başkan Durul kayıp kupayla ilgili şu sözleri kaydetti: “Geçmişte Kocaelispor’un mazisine yeterince saygı duyulmamış, eksik kalınmış. Bu neyi gösteriyor? Her gelen orada kendini ön plana çıkarmış. Kocaelispor’u geride bırakmış. Biz ise Kocaelispor’un geçmişini ve geleceğini önceliyoruz. Her şeyin önünde Kocaelispor olacak. Ne yöneticimiz, ne başka arkadaşımızın kendini ön plana çıkarmasına, Kocaelispor’un önüne koymasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte bunlar yapılmış. Bazı kirli beyinler var. Onları da temizlemeye devam edeceğiz. Kocaelispor’un mazisini de açık, şeffaf ve güvenilir hale getireceğiz.

        “KUPANIN YERİNİ BİLEN BİZE ULAŞSIN"

        Biz yönetime geldiğimizde araştırmalar yaparken kupanın eksik olduğunu fark ettik. Bulunması ve yerine konulmasıyla alakalı çalışma başlattık. Bizden önceki dönemde kaybolmuş. Kayıp kupanın yerini bilen varsa lütfen bize ulaşsın. Paydaşlarımızdan, halkımızdan, taraftarımızdan ricamızdır; herhangi bir bilgi edindiklerinde bizimle o bilgileri paylaşsınlar. O kupayı bulup müzemize koyalım.”

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