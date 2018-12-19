Çıkan yangınlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.



DHA'nın haberine göre Darıca Kazım Karabekir Mahallesi’nde akşam saatlerinde Ören Sokak ve Banka Sokak’ta aynı anda 2 evde yangın çıktı. Ören Sokak’ta tek katlı boş ev henüz bilinmeyen bir şekilde alevler kapladı.



KIVILCIMLAR ALEV TOPUNA DÖNÜŞTÜ



Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu sırada Banka Sokakta da 2 katlı binanın üst katında kiracı olarak oturan Murat Kaya’ya ait evde iddialara göre sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle alevler yükselmeye başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri her iki yangına



müdahalede bulunarak söndürdü.Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

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