"Kocamın eski eşinin çocuğunu evlat edindim!"
Eşiyle mutlu bir evlilik süren Christie, bir gün kocasının eski eşinin vefat haberini aldı. Ancak kadın yeni doğum yapmıştı ve Christie, bebeği bir koruyucu aileye vermektense, evlat edinmenin daha doğru olduğunu düşündü.
48 yaşındaki Christie Werts, kocası Wesley ile 5 yıl önce tanıştı. Eşler, aralarında Christie'nin çocukları Megan ve Vance ile Wesley'in çocukları Austin ve Dakota'nın da bulunduğu iki aileyi bir araya getirdi.
Ancak bir gün acı bir haber aldılar. Wesley'in eski karısı yani Austin ve Dakota'nın annesi hayatını kaybetmişti. Kadının uyuşturucu problemleri vardı; erken doğum yaptıktan 4 gün sonra vefat etmişti. Çift anında büyük bir karar verdi ve Levi'yi evlat edindiler.
Çift, Ocak 2023 itibarıyla Levi'yi yasal olarak evlat edinmeyi tamamladı. Christie, şu anda onu kendi çocuğu gibi yetiştiriyor. "Levi'yi duyunca hiç tereddüt etmeden onu almamız gerektiğini söyledim" diyor.
“Ben de koruyucu ailesi olan bir çocuktum ve çoğunlukla harika bir deneyim yaşamama rağmen onun koruyucu aileye gitmesini istemedim."
"O zamanlar başka bir eyalette yaşıyorduk, bu yüzden Ohio'daki evimizi sattık ve Teksas'ta bir ev kiraladık çünkü onu evlat edinmek için resmi olarak bakmak zorundaydık. Biz de öyle yaptık; süreç 16 ay sürdü.”
Christie, verdiği bu kararıyla birçok kere haberlere çıktı. Levi ise mutlu ve sağlıklı ailesiyle beraber yaşamaya devam ediyor ve geçtiğimiz günlerde ikinci yaşına yeni bastı.
Kaynak: NewsWeek Fotoğraf: Instagram