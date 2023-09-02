"Kocamın eski eşinin çocuğunu evlat edindim!"

48 yaşındaki Christie Werts, kocası Wesley ile 5 yıl önce tanıştı. Eşler, aralarında Christie'nin çocukları Megan ve Vance ile Wesley'in çocukları Austin ve Dakota'nın da bulunduğu iki aileyi bir araya getirdi.

Ancak bir gün acı bir haber aldılar. Wesley'in eski karısı yani Austin ve Dakota'nın annesi hayatını kaybetmişti. Kadının uyuşturucu problemleri vardı; erken doğum yaptıktan 4 gün sonra vefat etmişti. Çift anında büyük bir karar verdi ve Levi'yi evlat edindiler.

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Çift, Ocak 2023 itibarıyla Levi'yi yasal olarak evlat edinmeyi tamamladı. Christie, şu anda onu kendi çocuğu gibi yetiştiriyor. "Levi'yi duyunca hiç tereddüt etmeden onu almamız gerektiğini söyledim" diyor.

“Ben de koruyucu ailesi olan bir çocuktum ve çoğunlukla harika bir deneyim yaşamama rağmen onun koruyucu aileye gitmesini istemedim."