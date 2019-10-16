Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kimler? Kocan Kadar Konuş filminin konusu ne? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Show TV izleyicilerini yerli filmler ile buluşturmaya devam ediyor. Peki, Kocan Kadar Konuş filmi nasıl? İşte Kocan Kadar Konuş filmi hakkında yorumlar...

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şebnem Burcuoğlu’nun çok satan Kocan Kadar Konuş romanından uyarlanan film bu toprağın kadınlarının daha çocukken nasıl koca bulmaya programlandıklarını anlatıyor. Bu kadınların arasında 30 yaşındaki Efsun (Ezgi Mola) gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arar ama diğer kızlar gibi numara yapmayı, trip atmayı, erkeği parmağının ucunda oynatmayı bilmez. Bu yüzden bu yaşına kadar düzgün bir ilişkisi olmamıştır.

Efsun’un kadınlığın kitabını yazmış İzmirli ailesi ise ona kadınlığı öğretmeye kararlıdır. Efsun da nihayet kendini Türk kızlarına emanet eder. Ailesi tepeden tırnağa yeniledikleri Efsun’u takdim etmeye hazırlanırken Efsun’un karşısına hiç unutamadığı, üstüne yenisini koyamadığı lise aşkı Sinan (Murat Yıldırım) çıkar.

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği, Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Nevra Serezli, Gülenay Kalkan, İsmail İncekara, Ebru Cündübeyoğlu gibi usta oyuncuların yer aldığı 2015 yapımı “Kocan Kadar Konuş”, Çarşamba akşamı Show TV’de!

“Kocan Kadar Konuş” 16 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!