Kocası banyoda başından vurulmuş halde buldu
Aydın'da bir kadın, eşi tarafından evinin banyosunda silahla başından vurulmuş halde bulundu. İntihar ihtimali üzerinde durulan olaya ilişkin soruşturma sürüyor
Giriş: 12.09.2023 - 16:03 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:41
Aydın'ın Köşk ilçesi Soğukkuyu Mahallesi Esen Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Kader Dal, eşi tarafından evlerinin banyosunda silahla başından vurulmuş halde bulundu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Kader Dal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
İntihar ihtimali üzerinde durulan olaya ilişkin soruşturma sürüyor.