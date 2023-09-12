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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da bir kadın evinde kocası başından vurulmuş halde buldu

        Kocası banyoda başından vurulmuş halde buldu

        Aydın'da bir kadın, eşi tarafından evinin banyosunda silahla başından vurulmuş halde bulundu. İntihar ihtimali üzerinde durulan olaya ilişkin soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:03 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:41
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        Kocası başından vurulmuş halde buldu
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        Aydın'ın Köşk ilçesi Soğukkuyu Mahallesi Esen Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Kader Dal, eşi tarafından evlerinin banyosunda silahla başından vurulmuş halde bulundu.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Kader Dal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

        İntihar ihtimali üzerinde durulan olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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