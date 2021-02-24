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Show Haber'den Tuğba Södekoğlu'nun haberine göre defalarca darp edilen ve gözüne yumruk yiyen genç kadın gördüğü şiddetin düğün sabahında başladığını şu sözlerle anlattı:

Düğün sabahı beni döverek uyandırdı. Ben sustukça şiddeti arttırdı...

"KAFASINA TELEFONLA VURDU GÖZÜNE YUMRUK ATTI"

Genç kadının yaşadığı son şiddet olayı şöyle gelişti. Cep telefonundan belgesel izlerken eşi tarafından 'sen ne izliyorsun ver bakayım o telefonu' bana denilerek eşine müdahalede bulundu. Belgeselde ekrana gelen erkeği gören adamın gözünü kan bürüdü.

Sorgusuz sualsiz 'sen ne izliyorsun' diyerek eşine saldıran adam, bir yandan telefonu acılı kadının kafasına vururken diğer yandan da gözüne acımasızca yumruk attı.



"ÇOCUĞUM ANNESİZ KALMASIN! BOŞANMAK İSTİYORUM"

2 gün boyunca gözünden akan kanı durduramayan kadın kocasını polise şikayet etti. "Hiçbir kadın bunu hak etmiyor, çocuğum annesiz kalmasın, boşanmak istiyorum" diye konuştu.