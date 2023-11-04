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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü! - Son dakika haberler

        Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü!

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde M.U. isimli kadın, tartıştığı kocası Ahmet U.'yu göğsünden bıçaklayarak öldürdü. M.U., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 08:14 Güncelleme: 04.11.2023 - 08:14
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        Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü!
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        Kayseri'de edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda M.U. bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Ahmet U. ile tartıştı.

        EŞİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

        İHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine M.U., bıçak ile eşini göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Ekipler tarafından yapılan müdahalede Ahmet U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet U.'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli M.U. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #kayseri
        #Son dakika haberler
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