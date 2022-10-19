Kocasıyla tartışırken kendini yaraladı

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kocası H.E. (67) ile aralarında tartışma çıkan B.E., elindeki bıçakla kendini karnından yaraladı. Kocanın ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli'de, kocasıyla tartışan 56 yaşındaki H.E., iddiaya göre bıçakla kendini yaraladı.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, karnından yaralanan kadını baygın halde apartmandan indirerek ambulansla hastaneye kaldırdı. Bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekipleri, bıçakta ve binada inceleme yaparak parmak izi örnekleri aldı.

KOCA GÖZALTINA ALINDI

Yaralı B.E.'nin tartışma esnasında kendini bıçakladığını söylediği öğrenilirken, koca H.E. ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.