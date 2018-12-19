İstanbul Boğazı’nda yer alan Kocataş ve Sait Paşa yalıları ile 25 dönüm arazideki tarihi yapılar, 200 milyon dolar yatırım ile yenilendi. Katarlı işadamı Omar Hussain Alfardan tarafından satın alınan Sarıyer’deki tarihi yapılar, ABD’li otel zinciri Six Senses tarafından işletilecek. Kaba inşaatı tamamlanan projenin önümüzdeki yıl hizmete girmesi bekleniyor.

24 Şubat 1997’de yaşanan yangının ardından tamamen kullanılamaz hale gelen Kocataş Yalısı, Yangın öncesi 30 yıl boş kalmıştı.

Projenin mimarı Fuat Kaplan, yapıların toplam 60 adet VIP otel odası, 3 adet restoran ve 1 adet SPA merkezi ile 2 adet yüzme havuzundan oluşacağını bildirdi. Tesiste 400 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

2. Abdülhamit döneminde sadrazamlık yapan Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından hassa mimarı Sarkis Balyan’a yaptırılan yapı, Neo-Klasik tarza sahip.

(Yalının eski hali)

2.Abdülhamit ve 2.Meşrutiyet döneminde 9 kez sadrazamlık yapan Mehmet Sait Paşa'nın yaptırdığı yalı ise, 19.yy ikinci yarısında 2.Mahmut Sultan Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz’in hassa mimarlarından Garabet Amira Balyan tarafından inşa edildi.

Katarlı yatırımcının Türk ekonomisine güvendiklerini ve bu nedenle milyarlarca dolarlık yatırımlar yapacaklarını söyleyen Mimar Fuat Kaplan, "Bu tür yatırımlar Türkiye’ye olan güveni ve İstanbul’un marka değerini arttıracaktır" dedi.

Birleşik Arap Bankası ve Katar Ticaret Bankası'nın hissedarı ve yöneticisi olan Omar Hussain Alfardan, halen Türkiye’deki A Bank’ta yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapmakta.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ