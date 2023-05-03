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İHA

Antalya'da Gökşen Atikmen (49), sahibi olduğu kırtasiye dükkanı önünde ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Haşimişcan Mahallesi 1298. Sokak üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Sahibi olduğu kırtasiye dükkanını açmaya gelen Gökşen Atikmen, bir süre sonra komşuları tarafından yerde hareketsiz olarak bulundu.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen kadının eşi Cem Atikmen ise, gözyaşlarına boğuldu. Acılı eşi, yakınları teselli etti.

Olay yeri ve savcının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.