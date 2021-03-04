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Koçtaş'tan okullara destek

Koçtaş, çocukların daha temiz ve ferah ortamlarda eğitimlerine devam etmeleri için ihtiyaç sahibi ilköğretim okullarına destek olduğunu duyurdu. Hayata geçirilen ‘Yanı Başında’ programı aracılığıyla, ihtiyaç sahibi okulların iç cephe yenilenmesine katkıda bulunan şirket, ilköğretim okullarına boya ve boya malzemeleri desteği sağlıyor. Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, "Öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda eğitim almaları için Eylül 2020’de ‘Yanı Başında’ programımızı başlattık. Pandemi sebebiyle okulların fiziki olarak kapalı olduğu 2020 yılında Diyarbakır’dan İzmir’e ihtiyaç sahibi olan 7 okulumuza yardım elimizi uzattık" dedi

Koçtaş'tan okullara destek
HABERTURK.COM

Koçtaş, başlattığı ‘Yanı Başında’ programı ile Türkiye’nin dört bir yanındaki ilköğretim öğrencilerinin daha uygun ortamlarda eğitim almalarına katkı sağlamak için harekete geçti. Koçtaş'ın, perakendecilikteki 25'inci yılında 25 okulun iç cephelerinin yenilenmesine katkıda bulunacağı, bu okullara boya ve boya malzemeleri desteği sağlayacağı belirtildi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinen, ‘Yanı Başında’ programı ile ihtiyaç sahibi okullara ulaşarak eğitim alanında katkıda bulunmaktan duydukları mutluluğu ifade eden Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, "İyi bir gelecek için çocuklarımızın iyi eğitim alması çok önemli. Eğitim aldıkları okulun, sınıfın ortamı da çocukların motivasyonunu etkileyen önemli unsurlardan. Pandemiyle birlikte eğitim ve öğretimin önemini bir kez daha kavradık. Geçtiğimiz yıllarda, insana ve topluma değer katma misyonumuzla eğitim, kültür-sanat, arkeoloji, çevre ve sokak hayvanları ile ilgili çeşitli projeler gerçekleştirmiştik. Artık verdiğimiz bu desteğin büyük bir kısmını eğitim alanında Yanı Başında programı ile sürdüreceğiz" dedi.

Program kapsamında ilk etapta Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, İzmir, Mardin, Sakarya ve Şanlıurfa illerindeki 7 okula yardım elimizi uzattıklarını belirten Kılıçoğlu, "Okulların pandemi sebebiyle fiziki olarak kapalı olduğu dönemde ihtiyaç sahibi okulları belirleyerek, sınıflarını onlar için güzelleştirdik. Yüz yüze eğitime dönülmesiyle bu okullarda öğrencilerimiz yenilenmiş sınıflarında eğitime başladı” diye konuştu.

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