Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Erwin Koeman, yaklaşan kupa maçları öncesinde takımda çok fazla forma şansı bulamayan genç oyuncularla bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Berke, Barış, Ferdi, Yiğithan, Batuhan Yılmaz, Mahsun Çapkan gibi gençlere kupa maçında forma şansı vermeyi planlayan Hollandalı teknik adam genç oyuncularına burada gösterecekleri performansla A Takım rotasyonunun bir parçası olabileceklerini anlatacak.

Oyuncularından bu maçları kesinlikle çok önemsemelerini isteyecek olan Koeman, buradan en az 1-2 ismin sivrilmesini hedefliyor.

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