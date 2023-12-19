Köfte yiyenlere TIR'la dalan sürücü tutuklandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde köfte ekmek yiyen müşterilerin arasına TIR'la dalıp 1 kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücü 4 günün ardından yakalandı. Sürücü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı
Kocaeli'de geçtiğimiz günlerde S.A. hakimiyetindeki TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında köfte ekmek yiyen müşterilerin arasına daldı.
Osman Yağmuroğlu tırın altında kaldı, Orhan Onaylı, Halit Ünlütürk, Cihan Malkoç ve Mevlüt Çitli isimi müşteriler ise etrafa savruldu. Kazanın ardından S.A. olay yerinden kaçtı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneler kaldırıldı.
OLAY YERİNDEN KAÇAN TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Ağır yaralanan Osman Yağmuroğlu, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 4 yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan tır sürücüsünü S.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. 4 günün ardından yakalanan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.