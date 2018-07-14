Kofu - FC Gifu maçı heyecanı

Japonya J2 Lig maçında Kofu ile FC Gifu, 15 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 12:00. 31 puanlı Kofu 11. sırada bulunuyor, FC Gifu 29 puana sahip ve 12. sırada. Kofu, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. FC Gifu, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 214 kodlu maçı oynayanlar; Kofu galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, FC Gifu galibiyet oranı 3.60.

Kofu son haftadaki Matsumoto Yamaga FC müsabasında 2-1 kazandı.

FC Gifu ise Kataller Toyama maçında 2-2 berabere kaldı.

Kofu, evinde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 14 gol yedi.

FC Gifu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. FC Gifu, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.