Kofu - Fukuoka maçı heyecanı

Japonya J2 Lig maçında Kofu ile Fukuoka, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 12:00. 34 puanlı Kofu 12. sırada bulunuyor, Fukuoka 40 puana sahip ve 8. sırada. Kofu son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Fukuoka, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 229 kodlu maçı oynayanlar; Kofu galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.80, Fukuoka galibiyet oranı 2.60.

Kofu son hafta oynanan Sendai maçında 2-1 yenildi.

Fukuoka ise Kawasaki karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kofu, evinde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 19 gol yedi.

Fukuoka, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Fukuoka, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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