Kofu - Machida Zelvia maçı rakamları

Japonya J2 Lig maçında Kofu ile Machida Zelvia, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 12:00. 38 puanlı Kofu 15. sırada bulunuyor, Machida Zelvia 56 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Kofu, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Machida Zelvia, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 299 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kofu kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Machida Zelvia sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler.

Kofu önceki hafta Machida Zelvia mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Machida Zelvia ise Kofu karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kofu, evinde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 22 gol yedi.

Machida Zelvia, dış sahada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Machida Zelvia 27 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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