Kofu - Roasso Kumamoto düellosu

Kofu ve Roasso Kumamoto, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 12:00. 31 puanlı Kofu 12. sırada bulunuyor, Roasso Kumamoto 22 puana sahip ve 19. sırada. Kofu son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Roasso Kumamoto son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 196 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kofu kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Roasso Kumamoto sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Kofu son haftadaki Kyoto Purple Sanga müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Roasso Kumamoto, Ehime FC karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kofu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Kofu, kendi sahasında 15 gol attı, 17 gol yedi.

Roasso Kumamoto, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Roasso Kumamoto, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.

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