Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kök hücre nakli yapılan lösemi hastası küçük Nermin, taburcu oldu | Sağlık Haberleri

        Kök hücre nakli yapılan lösemi hastası küçük Nermin, taburcu oldu

        Afyonkarahisar'da lösemi hastası 12 yaşındaki Nermin Gülcü, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 16:26 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kök hücre nakli yapılan lösemi hastası küçük Nermin, taburcu oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da yaşayan Gülcü, bayram öncesi yapılan nakille yüzü güldü. Hastane önünde babası, aile yakınları çiçeklerle balonlarla Nermin'i karşıladı.

        Anne Müberra Gültekin, bugün hastaneden taburcu olduklarını söyledi.

        Kızının tedavisiyle ilgilenen doktorlara ve ekibine teşekkür eden Gültekin, "Bize çok destekçi oldular. Kızımın gücü ve metaneti sayesinde bugün taburcu oluyoruz" dedi.

        Baba Bekir Gülcü de çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirtti.

        İki yıllık zorlu bir süreç geçirdiklerini dile getiren Gülcü, "İbrahim hocanın da destekleriyle bu süreci atlattık, taburcu oluyoruz. Bundan sonra rutin kontroller olacak. Bugün bizim için hem doğum günü hem ikinci bir bayram. Çok mutluyuz" diye konuştu.

        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Eker de "Şu an biz aileden daha çok mutluyuz. Nermin bizim 18'inci kemik iliği nakli hastamız. İki tane de içerde var. İnşallah bu başarılar artarak devam eder. Ailemizin inancı, azmi en önemli bu başarıdaki faktörlerden" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        En acı doğum günü! "Sen toprağın altında biz üstünde çürüyoruz"
        En acı doğum günü! "Sen toprağın altında biz üstünde çürüyoruz"
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        "İsrail hükümetinin dağılması an meselesi"
        "İsrail hükümetinin dağılması an meselesi"
        Aliya Nur 15 yaşındaydı... 88 yaşındaki sürücünün ölümlü kazası!
        Aliya Nur 15 yaşındaydı... 88 yaşındaki sürücünün ölümlü kazası!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Kadıköy Adalar İskelesi'nde bayram yoğunluğu: Metrelerce kuyruk oluştu
        Kadıköy Adalar İskelesi'nde bayram yoğunluğu: Metrelerce kuyruk oluştu
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!