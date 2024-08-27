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        Haberler Gündem Güncel Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu | Son dakika haberleri

        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki bir kokoreççide silahlı kavga çıktı. Taraflardan biri polisin gözü önünde kokoreççiyi silahla ateş ederek yaraladı. Kavga anı ve kokoreççide bulunan müşterilerin kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 09:24 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:31
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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        Alınan bilgiye göre, Ören Mahallesi'nde yaşayan Ali B. ile bölgedeki esnaf arasında gece saatlerinde kavga çıktı.

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        Ali B'nin birkaç kişi tarafından darbedildiğini gören taksici Berk D, araya girerek kavganın taraflarından kokoreççi Volkan U. ile tartışmaya başladı.

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        Berk D, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki tabancayla Volkan U'ya ateş ederek yaraladı.

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        Sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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        Gözaltına alınan Ali B. ve Berk D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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        Kavga anı ve iş yerinde bulunan müşterilerin kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        #balıkesir burhaniye
        #Kokoreççi
        #silahlı saldırı
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