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Kola içtiğimizde vücudumuzda neler oluyor? İşte dakika dakika vücutta yaşananlar

Bir bardak kolanın çok önemli olmadığını düşünüyor olabilirsiniz lakin kola vücuda girdiği andan itibaren vücutta şeker patlaması yaratıyor. Hatta, bir bardak kola vücuttaki tüm yararlı minerallerin de dışarı atılmasına neden oluyor. İşte, kola içtiğimizde vücudumuzda yaşananlar...

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  • Kola içtiğimizde vücudumuzda neler oluyor? İşte dakika dakika vücutta yaşananlar

    İLK 10 DAKİKA

    10 çay kaşığı şeker vücudunuza çarptı. Bu, önerilen günlük şeker alımının tamamı demektir. Bunaltıcı tatlılıktan hemen kusmazsınız çünkü fosforik asit aromayı keserek, şeker oranını düşürür.
  • Kola içtiğimizde vücudumuzda neler oluyor? İşte dakika dakika vücutta yaşananlar

    20. DAKİKA

    Kan şekeriniz yükselir ve insülin patlamasına neden olur. Karaciğeriniz buna, eline geçen herhangi bir şekeri yağa çevirerek yanıt verir ki tam bu sırada karaciğerin elinde bolca şeker bulunur. 
  • Kola içtiğimizde vücudumuzda neler oluyor? İşte dakika dakika vücutta yaşananlar

    40. DAKİKA

    Kafein emilimi tamamlanır. Göz bebekleriniz genişler, kan basıncınız yükselir ve buna tepki olarak karaciğeriniz kan dolaşımınıza daha fazla şeker gönderir. Beyninizdeki adenozin reseptörleri bloke edilir, böylece uyuşukluk önlenir.
  • Kola içtiğimizde vücudumuzda neler oluyor? İşte dakika dakika vücutta yaşananlar

    45. DAKİKA

    Vücudunuz, beyninizin zevk merkezlerini uyararak dopamin üretiminizi artırır. Bu süreç eroinin çalışma şekliyle aynıdır. 
  • Kola içtiğimizde vücudumuzda neler oluyor? İşte dakika dakika vücutta yaşananlar

    60. DAKİKA

    Fosforik asit, alt bağırsağınızdaki kalsiyum, magnezyum ve çinkoyu sararak metabolizma hızında artış sağlar. Bu, kalsiyumun idrarla atılımını artıran yüksek dozda şekerle birleştirilir.

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