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Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

Dünya çapında milyonlarca insan tarafından her gün kola tüketilmektedir. Rengiyle ve serinliğiyle ferahlık veren bu içecek çoğu kişide bağımlılık haline geliyor. Birçok kişinin bayılarak tükettiği kolanın şeker oranı çok yüksektir ve vücudunuzun gelişmesine yardımcı olan diğer kritik besinlerden yoksundur. Bu da onu sağlıksız bir içecek haline getirir. Peki kolanın vücudunuza olan etkilerini biliyor musunuz?

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  • Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

    Şekerli içecekler obezite, tip 2 diyabet ve diş çürümesi gibi birçok sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Araştırmalar, bir kutu kola içmenin vücuda bir saat içinde zarar verebileceğini göstermiştir.

    Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun yaklaşık yarısı herhangi bir günde en az bir şekerli içecek tüketiyor. Gençler ise şekerli içeceklerin en düzenli tüketicileridir.

    Tek bir kola kutusunda 37 gram (g) ilave şeker vardır ve bu da yaklaşık 10 çay kaşığına eşittir.
  • Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

    Optimal sağlık için, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) günde 6 çay kaşığından fazla ilave şeker tüketilmemesini tavsiye ediyor. Bir kişi günde sadece bir porsiyon kola içerek bu miktarı rahatlıkla aşabilir.

    2015 yılında yapılan bir araştırma, her yıl 184.000 küresel ölümü şekerli içecek tüketimine bağladı.

    Peki, kolanın vücut üzerindeki etkileri nedir? İşte kolanın sağlık açısından zararları…
  • Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

    İngiliz eczacı Niraj Naik tarafından hazırlanan bir infografik, 330 mililitrelik (ml) bir kola kutusunun tüketildikten sonraki 1 saat içinde vücutta verebileceği zararı gösteriyor. Naik, bilgi grafiğini sağlık yazarı Wade Meredith'in araştırmasına dayandırdı.

    Naik'e göre kola'nın yüksek şeker içeriğinden kaynaklanan yoğun tatlılığı, vücuda girer girmez kişiyi kusturmalıdır. Bununla birlikte, içeceğin içindeki fosforik asit, tatlılığı körelterek insanların içeceği daha düşük tutmasını sağlar.

    Naik, kola içtikten sonraki 20 dakika içinde kan şekeri seviyelerinin önemli ölçüde yükseldiğini ve bunun da bir insülin patlamasına neden olduğunu açıklıyor. Karaciğer daha sonra yüksek miktarda şekeri yağa dönüştürür.
  • Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

    EROİNE BENZER ETKİLER

    Vücut, 40 dakika içinde koladaki tüm kafeini emer. Bu kafein, gözbebeklerinin genişlemesine ve kan basıncının yükselmesine neden olur. Bu noktada, kola beyindeki adenosin reseptörlerini bloke ederek uyuşukluğu önlemiştir.

    Sadece 5 dakika sonra vücutta dopamin üretiminin arttığı gözlemlenmiştir. Dopamin, beynin zevk ve ödül merkezlerini kontrol etmeye yardımcı olan bir nörotransmiterdir. İnfografike göre, kola'nın bu merkezleri harekete geçirme şekli eroinin etkileriyle karşılaştırılabilir. Bir kişinin başka bir kutu içme dürtüsünü tetikler.

    İçeceği içtikten bir saat sonra, sinirlilik ve uyuşukluğa neden olan bir şeker çarpması başlayacaktır. Vücut, idrardaki hayati besinlerle birlikte koladaki suyu temizlemiş olacaktır.

    Naik'e göre infografik sadece kola için değil tüm kafeinli gazlı içecekler için geçerli.
  • Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

    Naik, The Renegade Pharmacist adlı blogunda "Kola sadece yüksek fruktozlu mısır şurubu açısından zengin değil, aynı zamanda rafine tuzlar ve kafeinle de dolu" diye yazıyor.

    "Kolada ve diğer işlenmiş yiyecek ve içeceklerde bulduğunuz yüksek miktarlarda bu bileşenlerin düzenli tüketimi, daha yüksek tansiyona, kalp hastalığına, diyabete ve obeziteye yol açabilir. Bununla birlikte, ara sıra küçük bir miktar büyük bir zarar vermez. Anahtar ölçülü olmaktır!"

    Coca-Cola'nın bir sözcüsü yaptığı basın açıklamasında, içeceğin "içilmesi son derece güvenli ve dengeli bir beslenme ve yaşam tarzının bir parçası olarak tüketilebileceğini" söylüyor.
  • Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

    KAN ŞEKERİNİZDE YÜKSELME VE DÜŞMELERE NEDEN OLUYOR

    Standart bir normal aromalı kola kutusunda yaklaşık 39 gram şeker vardır ve bu da önerilen günlük limitinizin yaklaşık yüzde 77'sidir. Bununla birlikte birkaç yudum, yoğun bir şeker hücumunu ve ardından bir çarpmayı tetikleyebilir. Medical News Today'in bir haberine göre, bir İngiliz eczacı Niraj Naik, şekerli kola içmenin vücut üzerindeki etkilerini eroin kullanımına benzetiyor.

    Kola tüketimi ile eroin kullanımı ve bırakma arasındaki karşılaştırma tartışmalı olarak biraz aşırı olsa da inkar edilemeyecek olan şey, kolanın besin eksikliğine göre yüksek şeker içeriğinin şeker yükselmelerini (hatta ani yükselmeleri) tetikleyebileceğidir.
  • Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

    Diyetisyen ve The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Fueling Male kitabının yazarı Lauren Manaker, "Kola sağlıklı yağlar, protein ve lif içermediğinden, çok fazla 'kalıcı güce' sahip değildir. Bu faktör, sodada tüketilen şekerin hemen kan şekeri zirvesine ve ardından bir düşüşe neden olmasına neden olabilir." diye açıklıyor.

    Aynı zamanda Manaker, Kola'nın şeker içeriğinin bazı durumlarda, özellikle de kişinin kan şekeri çok düştüğünde ve bir an önce yeniden şarj olması gerektiğinde faydalı olabileceğini belirtiyor.

    Manaker, "Kola, düşük kan şekeri yaşayan ve seviyelerini normal aralığa getirmek için hızlı bir artışa ihtiyaç duyan insanlar için uygun bir seçim olabilir" diyor.
  • Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

    TİP 2 DİYABET RİSKİNİZİ ARTIRIYOR

    2010 Dolaşım çalışmasında yer alan bulgulara göre, şekerle tatlandırılmış içecekler içmek ile obezite ve/veya tip 2 diyabet gelişimi arasında bir ilişki vardır. Bununla birlikte düzenli olarak aşırı miktarda kola içiyorsanız bu durum, koşulları geliştirme riskinizi potansiyel olarak artırabilir.

    Manaker, "Ara sıra bir içki içmenin diyabet riskiyle bağlantılı olma olasılığı düşük olsa da her gün birden fazla porsiyon tüketmek, riskini azaltmaya çalışanlar için en iyi seçim olmayabilir" diyor.

    "Gözlemsel veriler, sık şekerli gazlı içecek tüketiminin tip 2 diyabet riskiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, bu riske katkıda bulunanın asıl gazlı içecek mi yoksa diyabet eğilimli kişiler arasında uygulanan genel diyet ve yaşam tarzı mı olduğu hala belirsiz."
  • Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

    DİŞLERİNİZDE RENK DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇÜRÜMELER YAŞAYABİLİRSİNİZ

    Kolanın zengin maun rengi, neredeyse marka adı kadar çağrıştırıcıdır ve çoğu kişide susuzluğu gideren nostalji uyandırır. Ancak kolanın sahip olduğu bu koyu renk uzun vadede potansiyel olarak sarımsı kahverengi ve çürüyen dişlere de yol açabilir.

    Uluslararası Diş Hekimliği Dergisi'ne göre, içecek ne kadar koyu olursa, dişlerinizin yüzeyini lekeleme olasılığı o kadar yüksektir. Yüksek şeker içeriği diş aşınmasına ve diş çürümesine neden olabilir.
  • Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

    Lake Erie Osteopatik Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Okulu'nda klinik eğitmen olan DDS'den Jack Hirschfeld, "Kolanın çok asidik bir pH'ı vardır ve bu da fazla tüketildiğinde diş minesinin dekalsifikasyonuna yol açacaktır. Ayrıca çok şekerli ve ağzınızdaki bakteriler şekerler üzerinde hareket edecek ve bu da asitliğe katkıda bulunarak demineralizasyona yol açacaktır." diye açıklıyor.
  • Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

    YAŞAM SÜRENİZİ POTANSİYEL OLARAK KISALTIYOR

    Ara sıra içmek çok fazla risk teşkil etmeyebilir ancak bazı araştırmalar, düzenli olarak kola içmenin aslında potansiyel yaşam sürenizi azaltabileceğini öne sürüyor. JAMA Internal Medicine dergisinde 16 yıl boyunca 450.000 Avrupalıyı izleyen bir araştırma, kola gibi şekerle tatlandırılmış ve yapay olarak tatlandırılmış alkolsüz içecekleri sıklıkla içenlerin ortaya çıktığını ortaya koydu. Sıklıkla kola tüketenlerde erken ölme olasılığı yüzde 26 daha fazlaydı.
  • Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

    Araştırmanın bir New York Times başyazısına göre, büyük miktarlarda soda içmek de "tüm nedenlere bağlı yüksek ölüm riskleriyle ilişkiliydi." Ayrıca, Circulation'da yayınlanan bir araştırmanın sonuçları, gazlı içeceklerin iltihaba teşvik edici özelliklerinin potansiyel olarak kardiyovasküler komplikasyon riskinizi artırabileceğini ve kalp krizi geçirme riskinizi yüzde 20 artırabileceğini gösteriyor.
  • Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

    KİLO ALABİLİR VE OBEZİTE RİSKİNİZİ ARTIRIYOR!

    Manaker, "Kola, ilave şekerlerle yapılır ve herhangi bir lif, protein veya sağlıklı yağ sağlamaz - tokluğu destekleyen üç besin. Çok fazla ilave şeker tüketmek kilo alımına katkıda bulunabilir." diyor.

    Kutu başına 145 kalori olan orijinal aromalı kola, aynı zamanda Amerikan Journal of Clinical Nutrition'da obezite ile bağlantılı bir çalışmanın içecekleri tatlandırmak için kullanılan yaygın bir bileşen olan yüksek fruktozlu mısır şurubu ile tatlandırılır.
  • Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

    PEKİ, COCA-COLA SİZİN İÇİN KÖTÜ MÜ?

    2018'de, mini bir literatür incelemesi, şekerli içeceklerin sağlığı etkileyebileceği daha fazla yolu vurguladı.

    İnceleme yazarları, şekerle tatlandırılmış içeceklerin beyin üzerindeki etkilerini inceledi. Bu içeceklerin beyin aktivitesine müdahale eden belirli bileşiklerin ve kimyasalların seviyelerini arttırdığını, felç ve bunama riskini artırdığını buldular.
  • Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

    Ayrıca düzenli olarak şekerli içecekler tüketmenin kişinin uyku döngüsünün kalitesini ve süresini etkileyebileceğini buldular. Bazı bileşikler, çocuklarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) gelişmesine katkıda bulunabilecek şekilde hafıza ve motor koordinasyon üzerinde de etkilere sahipti.

    Ancak, bu derlemedeki çalışmaların çoğu sıçanlarda yapılmıştır. Şekerli içeceklerin insanlar üzerindeki etkilerinin tam boyutu henüz net değil.
  • Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

    2018’de 2.019 katılımcıyla yapılan bir araştırmanın yazarları, diyabet için bir risk faktörü olarak diyet soda tüketimini bile göz ardı edemediklerini buldular. Bulgularının, kola gibi şekerle tatlandırılmış içeceklerin bu kronik hastalığın gelişiminde rol oynadığı önerisini desteklediğini belirtiyorlar.

    Fareler üzerinde 2016 yılında yapılan bir araştırma, Coca-Cola içen kemirgenlerin, soda içmeyen farelere kıyasla böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında azalma belirtileri gösterdiğini buldu.
  • Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

    Yine, Coca-Cola'nın insanlar üzerindeki etkilerini doğrulamak için daha fazla araştırma gerekli olacaktır.

    Araştırmalar, düzenli olarak Coca-Cola ve diğer şekerli içecekleri tüketmenin birçok riskini doğrulamıştır.
  • Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

    Bu içecekler kan şekerini hızla yükseltir ve beynin zevk merkezlerini eroine benzer şekilde etkiler. Daha yeni araştırmalar, şekerli içecekler ile diyabet arasındaki bağlantıya dair kanıtlara katkıda bulunuyor ve bu içeceklerin beyin, böbrek ve karaciğer aktivitesi üzerindeki olumsuz etkilerini doğruluyor gibi görünüyor.
  • Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

    Bununla birlikte, Coca-Cola ve şekerle tatlandırılmış içecekleri aşırıya kaçmadan tüketmenin sağlık üzerinde ciddi bir etkisi olması pek olası değildir.

    Kaynak: Medical News Today, Jama Network, The New York Times

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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