Feci kazanın ardından şaşırtan görüntüler

Kaza 15.00 sıralarında İzmit D-100 Karayolu Halkevi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan D. idaresindeki 31 NR 090 plakalı kola yüklü kamyon, Ahmet Ç. idaresindeki 31 KMS 36 plakalı TIR'a seyir halindeyken arkadan çarptı. İHA'nın haberine göre, bu esnada kamyonun arkasında olan 16 NE 982 plakalı otomobil de kola yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazayı görenler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kola yüklü kamyonda bulunan Yunus Çoban'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yine aynı kamyonda bulunan Erhan D. ve Ahmet Y. yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAZAYI FİLM SEYREDER GİBİ İZLEDİLER

Olay yerinden geçen vatandaşlar kazayı adeta film izler gibi izledi. Bazı vatandaşlar ise sosyal medyadan canlı yayın yapmak için birbirleriyle yarıştı. Kazada hayatını kaybeden Yunus Çoban Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tır şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle D-100 Halkevi mevkii İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazayla alakalı inceleme başlattı.





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