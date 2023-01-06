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İnsan vücudunda çok sayıda protein yer alır. Bu proteinlerin vücutta farklı görevleri ve faydaları bulunur. Bunlar vücudun yapısal özelliklerini koruyarak sağlıklı bir yaşam sürmemize yardımcı olur. İnsan sağlığı için en önemli görülen proteinlerden biri de kolajendir. Sizler için hazırladığımız yazımızda kolajen yararları ve tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.

Kolajen Nedir?

Kolajen günümüzde cilt sağlığı ile bilinir ancak insan vücudunun tamamı için kolajen çok önemli bir proteindir. İnsan sağlığının hem işlevsel hem de yapısal ihtiyaçlarını karşılar. Kolajen bağ dokusunu besleyen ve güçlendiren bir proteindir ve dokuları bir arada tutmaya yardımcı olur. Vücuttaki kolajen oranı ise yüzde 80’dir. Kolajen sayesinde cildin elastik yapısı korunur.

Kolajen Faydaları

Günümüzde takviye olarak da ha ya da sıvı kapsül şeklinde alınabilen kolajen hakkında en çok sorulan sorulardan biri kolajen ne işe yarar? olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha dinç ve sağlıklı bir cilde sahip olmak isteyen kişiler tarafından tüketimine ilgi duyulan kolajen neye iyi gelir? sorularının cevabı şunlardır:

Kolajen cilt yapısının sıklaşmasına yardımcı olur, cildin elastik yapısını güçlendirir. Kırışıklıkların daha geç oluşmasını sağlar.

Saç dökülmesi sorunları yaşayan kişiler kolajen takviyesi ile bu duruma karşı önlem alabilir.

Cildi yeniler, ışıltı verir.

Uyku düzensizliği yaşayan kişiler tarafından düzenli kullanıldığında uykusuzluğa iyi gelir.

Kas yapısını güçlendirmeye yardımcı olur.

Kemik yapısını güçlendirmeye yardımcı olur.

Kolajen bağışıklık sisteminin dostudur. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı kalkan görevi sağlar.

Antioksidan oranı çok yüksektir.

Kalp sağlığına fayda sağlayan bir protein olarak bilinir.

Cinsel gücü arttırarak, sağlıklı bir cinsel yaşam sunar.

Kilo kontrolünün sağlanmasına yardımcı olur.

Kolajen Ne İçin Kullanılır?

Kolajen insan vücudunda doğuştan olan bir proteindir. Ancak yaşa bağlı olarak zamanda kolajen seviyesinde de azalmalar meydana gelecektir. Bu yüzden kişiler kolajen takviyes alarak vücuttaki kolajen seviyesini yükseltebilir. Kolajen takviyesinin vücuda pek çok faydası bulunur. Düzenli bir kolajen takviyesi ile cilt yapısı güçlenir, daha canlı ve pürüzsüz bir görünüm elde edilebilir. Kıkırdak sağlığına iyi gelir. Kıkırdak sağlığında bütünlük sağlar. Eklem ağrılarının iyileşmesine ve azalmasına katkı sağlar.

Kolajen Tipleri

Kalp sağlığından cilt sağlığına kadar insan sağlığına sayısız faydası olan kolajen vücudun olmazsa olmaz proteinlerinden biri olarak bilinmektedir. Vücudun yüzde 80’inin oluşturan ve dokuları bir arada tutan kolajenin de farklı tipleri bulunur. Her kolajen tipinin insan vücudundaki görevi farklıdır. Vücutta yer alan kolajenler Tip 1, Tip 2, Tip 3 ve Tip 4 olarak ayrılır. Kolajen tiplerinin görevleri ve özellikleri şu şekildedir:

Tip 1 Kolajen: Vücuttaki kolajenlerin yüzde 90’ını oluşturur. İplikçi ve sıkı bir yapıdadır. Kemik, deri, diş yapısı, kıkırdak ve tendon yapısında yer alır.

Tip 2 Kolajen: Tip 1 kolajenlerine göre daha gevşek bir yapıda bulunur. Eklemlerdeki kıkırdaklarda yer alır.

Tip 3 Kolajen: Tip 3 kolajenleri organlar, kaslar ve damarlarda yer alır.

Tip 4 Kolajen: Derinin katmanları altından bulunan kolajenlerdir.