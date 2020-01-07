Roma Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki Sırp oyuncunun kontratının 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.
İtalyan ekibine 2017 yılında katılan Kolarov, 113 maça çıktı ve 17 gol attı.
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