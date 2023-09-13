Haberler Dünya Kolayca kırılabilecek 8 Guinness Dünya Rekoru: Uzmanlık gerektirmiyor! Denemek serbest!

Kolayca kırılabilecek 8 Guinness Dünya Rekoru: Herhangi bir uzmanlık gerektirmiyor! Guinness Dünya Rekorları denilince akla ilk gelen şey yapılması zor ve güç rekorlar oluyor. Ancak Dünya Rekorları çok çeşitli olduğu için kırılması oldukça kolay olan rekorlar da var. İşte kolayca kırabileceğiniz 8 Guinness Dünya Rekoru. Habertürk Giriş: 13.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:13 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







1. TEK PARMAKTA EN ÇOK CD TUTMA REKORU 12 Temmuz 2015'te Silvio Sabba, eski CD'lerden 247 tanesini sadece işaret parmağının üzerine dengeleyerek dünya rekoru kırdı. Sabba bu rekoru kırarken işaret parmağını kanca şeklinde tutarak CD'leri tek tek parmağının üzerine dizdi. Sabba'yı yenmeniz için onun yaptığı gibi CD'leri dizmeniz gerekiyor.

2 Şurada Paylaş!







2. AYNI ANDA ÜST ÜSTE EN FAZLA TİŞÖRT GİYME REKORU Kolay kırılabilecek rekorlar denilince akla ilk gelenlerden birisi olan en çok tişört giyme rekoru 17 Şubat 2019 tarihinde Ted Hastings tarafından kırıldı. Kanada'da yaşayan Hastings ülke zaten çok soğuk olduğu için genellikle kat kat giyindiğini söylüyor. Ancak Hastings bu rekoru kırabilmek için 260 adet erkek tişörtünü üst üste giydi.