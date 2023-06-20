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Koleksiyon Mobilya, 50. yılını kutluyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre Faruk Malhan tarafından kurulan ve bugün ikinci neslin yönetime geçtiği Koleksiyon Mobilya’da ikinci 50 yıl için yatırımlara hız verildi.

Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Koray Malhan ve Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkanvekili Doruk Malhan, Koleksiyon’un ikinci 50. yılı için hedeflerini paylaştı.

YURTDIŞINDA BÜYÜMEK İSTİYOR

Koleksiyon Mobilya’nın ilk 50 yılında “hayatın her anına dokunan” bir marka olduğunu belirten Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Koray Malhan, “İkinci 50. yılımıza girerken, Koleksiyon Mobilya’nın hem ülkemizde hem de dünyada etkinliğini daha artırmaya odaklandık. Yurtdışına ihracat yapmaya karar verdiğimizde, özellikle yakın coğrafyaya değil de rekabetçi pazarlara odaklandık. Bu zamana kadar Amerika ve Avrupa’da önemli deneyimler elde ettik. Şimdi de bu deneyimlerimizle beraber yurtdışı pazarlarında daha da büyüyeceğiz” dedi.

Koleksiyon Mobilya’nın satışlarının yüzde 25’inin yurtdışına olduğunu belirten Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkanvekili Doruk Malhan beş yıl içerisinde bu oranı yüzde 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Doruk Malhan, “Koleksiyon Mobilya olarak biz katma değerli ihracat gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, bu ihracatın volümünü artırmak ve daha da büyütmek. Şu an mobilya sektörünün gerçekleştirdiği ihracata kilo başına 2,5 dolar değer biçiliyor. Bizim bazı ürünlerimizin ihracat değeri 24 dolara kadar çıkarken, ortalama kilogram başına 10 – 11 dolar seviyesinde bir ihracat gerçekleştiriyoruz. Amerika’nın ve Avrupa’nın en büyük teknoloji ve finans şirketleri bizim düzenli müşterimiz. Amerika, İngiltere ve Almanya’da bugün Koleksiyon markalı ürünlerimiz satılıyor. Yakın zamanda Toronto’ya açıldık. Eylül ayında da Dubai ofisimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdiden Dubai’de Fitch Ratings, Euroclear gibi önemli kurumların projelerini teslim ettik” dedi.

GİRİŞİMCİLERE KAYNAK SAĞLAYACAK

Türkiye’de mobilya sektörü için yeni bir iş birliğine imza attıklarını belirten Doruk Malhan, “SUFİİ (Sustainable Furniture Innovation Investment - Sürdürülebilir Mobilya İnovasyon Yatırım) Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurmak için başvuru süreçlerini tamamladık. Girişim Sermayesi Yatırım Fonları pazarında yüzde 7 pazar payına sahip Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ile iş birliği gerçekleştirdik. SUFİİ Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yeşil ekonomi, yeşil sanayi, yeşil teknoloji, yenilenebilir enerji, bioteknoloji alanında sürdürülebilir materyal ve hammadde alanlarında yeni bir fikri olan girişimcilere yatırım yapmayı hedefliyoruz” dedi.

AÇIK HAVA MOBİLYA İTHALATINI DÜŞÜRÜYOR

Bu yıl içerisinde Koleksiyon’un açık hava mobilya tasarımlarının kullanıcılarla buluştuğunu belirten Doruk Malhan, “Herkesin açık havada daha çok zaman geçirmek istediğini görüyoruz. Türkiye, açık hava mobilyalarında dışarıya bağımlı bir ülkeydi. Açık hava ürünlerinin çoğu Güneydoğu Asya’dan ülkemize geliyordu. Biz burada bir değer yaratmaya karar verdik. Ülkemizin bu alandaki dış ticaret açığının kapatılmasına destek olarak, Koleksiyon Mobilya tasarım çizgisine, kalitesine ve estetik algısına uygun yeni açık hava ürünlerimizle dış mekan kültürüne yeni bir bakış açısı getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

'MOBİLYA ZAMANA KARŞI DİRENİYORSA SÜRDÜRÜLEBİLİRDİR'

Üretim sürecinde yenilenebilir kaynaklara yönelmek ve üretim faaliyetlerinin çevreye olan etkilerinden sorumlu olmak kadar üretilen ürünlerin dayanıklılığının da büyük önem taşıdığını belirten Koray Malhan: “Bizim sektörümüzde mobilya zamana karşı direniyorsa sürdürülebilirdir. Bir mobilyanın geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmesi onun sürdürülebilir olduğunu göstermiyor. Geri dönüştürülebilir malzemeden üretilen ancak 2 yıl sonra kullanılmayacak durumda olan veya modası geçen birçok ürün bulunuyor. İhtiyaca ve görselliğe ayak uyduramayan ürün sürdürülebilir olamaz. Ortalama bir mobilya 7 yıl dayanırken, Koleksiyon mobilyaların kullanım ömrü 15 – 17 yıl. Bu noktada önemli bir fark yaratıyoruz” diye ifade etti. Tekirdağ’da bulunan üretim tesisinin çatısına güneş panellerinin dizilim yatırımı yapıldığını belirten Doruk Malhan, “Hem binek hem ticari araçlardan oluşan tüm filomuzu elektrikli araçlara dönüştürdük. Şu anda nakliye süreçlerinde elektrikli araçları nasıl kullanabileceğimiz konusunda Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Hedefimiz 2030 yılında sadece karbon nötr olmayı başarmayı değil, pozitife de geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

ARZU KAPROL VE MELİKE ALTINIŞIK İLE PROJE GELİŞTİRİYOR

Pandemiden sonra iş – özel hayat dengesinin değişimini doğru okumaya çalıştıklarını belirten Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Koray Malhan, “İnsanların cam açılmayan, güneş girmeyen ofislerde çalışmayı istemediklerini görüyoruz. İleride insanlar ofislerini gittikleri yere taşımak isteyecekler. Bunun nasıl mümkün olacağına ilişkin sürekli düşünüyoruz, yeni tasarımlar geliştiriyor, farklı iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Modacı ve kumaş üstüne çalışmaları olan Arzu Kaprol ve ülkemizin önde gelen mimarlarından Melike Altınışık ile yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bunu ofis çantası olarak kurguladık. Kişiler, sadece tek bir çanta ile bilgisayarlarını, telefonlarını şarj edebilecekler. Aynı zamanda istedikleri zaman o çanta farklı formlarda soğuktan korunabilecek bir alana dönüşecek. Deprem olduğu takdirde de kişilere güvenlik sağlayacak bir unsur olacak. Şu an Ar-Ge çalışmalarını tamamlamak üzereyiz, çok yakında ilk üretimi gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda -40 derece soğukta bile dışarıda üşümeden çalışmayı sağlayacak yeni üretimler üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

PANDEMİDE YENİ TASARIMLAR ORTAYA ÇIKTI

Pandemi ile ofis mobilya tasarımlarında değişikliklere gittiklerini belirten Koray Malhan, konik şekliyle farklı mekanlar için alternatif avantajlar sağlayan modüler bir bölücü panel sistemi olan Oblivion’un tüm dünyada önemli teknoloji ve finans şirketleri tarafından istendiğini ifade etti. Pandemide ilk kez Faruk Malhan ile de ortak tasarım yaptıklarını belirten Koray Malhan, “Pandemide kurucumuz Faruk Malhan ile tasarımlar gerçekleştirdik. Yıllardır birlikte çalışıyoruz ancak pandemi sayesinde birlikte yaptığımız ilk tasarım ortaya çıktı. Dedik ki içine bitkinin girebildiği, yüzde 100 temizlenebilir bir sistem yapmak istiyoruz. Dolaplarla başladık. Dolap dediğimiz şey bir kütle ve yere oturuyor. Altını veya arkasını hiçbir zaman temizleyeceğimizi biliyoruz. Bir ofiste 500 tane dolap varsa bunlar sökülüp temizlenemiyor. Bu aslında ciddi bir problem. Bir de çoğu kişi penceresi olmayan binalarda çalışıyor. Biz burada ne yapabiliriz dedik. Hava sirkülasyonu çok önemli, ışığın geçiyor olması çok önemli. Dolabın kapalı kutu olmak zorunda olmadığını düşündük. Bu düşünce ile Treshold depolama serisi ortaya çıktı.”

İkonik İstanbul çay bardakları ile Türkiye’de birçok eve ulaştıklarını belirten Doruk Malhan, “İlk çay bardağı üretmeye başladığımızda ülkemizin 70 milyon nüfusuna karşı yılda 500 milyon çay bardağı satın alındığını öğrendik. İstanbul çay bardakları ile tüm Türkiye’de bilinirliğimiz arttı. Kullanıcılarımızı “hayatının her anında” olmak için şimdi yeni bağlar üzerinde çalışıyoruz” dedi.