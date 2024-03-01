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        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Kolektif Bağ' sergisi Bebek Sarnıcı'nda

        'Kolektif Bağ' sergisi Bebek Sarnıcı'nda

        Mina'nın Çocukları projesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İBB Kültür ve İBB Miras'ın katkılarıyla, Bebek Sarnıcı'nda sanatçı Leyla Emadi'nin sergisi 'Kolektif Bağ' ile buluşuyor. Sergi 11 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 15:43 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:43
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        'Kolektif Bağ' sergisi Bebek Sarnıcı'nda
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        Mina’nın Çocukları projesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İBB Kültür ve İBB Miras’ın katkılarıyla, Bebek Sarnıcı’nda sanatçı Leyla Emadi’nin sergisi “Kolektif Bağ” ile buluşuyor. 1– 11 Mart 2024 tarihleri arasında ziyarete açık olacak serginin sanatçısı Leyla Emadi ve Mina’nın Çocukları, mekâna özgü üretilecek eserlerle kolektif bir bağ kuracak.

        Bodrum, Trabzon Kızlar Manastırı ve İstanbul Metrohan’da dört yılı aşkın süredir kamuya açık alanlarda sunduğu 'Kolektif Hafıza', 'Kolektif Yansıma' ve 'Kolektif İyileşme' sergileriyle kendini ifade eden Mina’nın Çocukları, Cumhuriyetin yeni yüzyılında sanatçı Leyla Emadi iş birliğiyle düzenlediği yeni sergisi 'Kolektif Bağ' ile Bebek Sarnıcı’nda sanatla bağını pekiştirmeyi hedefliyor.

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        Sanatçı Leyla Emadi ve üniversiteli genç kadınların bir araya gelerek üreteceği mekâna özgü eser ekseninde, performans sanatçısı Ekin Bernay’ın katkılarıyla 2 ve 9 Mart tarihlerinde dans alanında çalışan 10 genç sanatçının gerçekleştireceği 'Hareket Bağı' performansı izleyicisi ile buluşacak.

        Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) bünyesindeki Mina’nın Çocukları projesi, genç yeteneklere eğitim döneminden, kariyer süreçlerindeki ilk adımlarına kadar disiplinler arası yaklaşımla geniş bir perspektif sunuyor. Sadece akademik bir oluşumdan ziyade sanatsal, duygusal ve toplumsal açıdan da öğrencilerin ortak bir ruh ve duygu etrafında birleşmelerini sağlayarak kolektif bilinci oluşturmayı hedefliyor.

        Mina’nın Çocukları Projesi, 'Kolektif Bağ' sergisi 11 Mart'a kadar Bebek Sarnıcı’nda ziyaretçilerini bekliyor.

        Bebek Sarnıcı Ziyaret Saatleri: Pazartesi hariç her gün 11.00-20.00

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        #Bebek Sarnıcı
        #İBB Kültür
        #İBB Miras
        #Kollektif Bağ
        #Leyla Emadi
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