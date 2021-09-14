Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü

AA

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe'de 16-17 Eylül’de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın ev sahipliğinde yapılacak toplantıların ana gündem maddesi Afganistan’daki gelişmeler olacak.

KGAÖ liderlerinin katılacağı Güvenlik Konseyi toplantısında bölgesel ve uluslararası güvenlik sorunları ile örgütün faaliyetleri müzakere edilecek.

- İran’ın ŞİÖ'ye üyelik prosedürü başlatılacak

ŞİÖ toplantısında ise yine bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra ekonomik iş birlikleri de ele alınacak. ŞİÖ’nün toplantısına gözlemci ülkelerden İran’ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de katılacak. Toplantıda İran’ın örgüte üyeliğine kabul prosedürünün başlangıcının ilan edilmesi bekleniyor.

- Her iki örgüt Afganistan konusunda bir araya gelecek

KGAÖ ve ŞİÖ liderleri Afganistan’daki son durum ile ilgili olarak ayrıca ortak bir toplantı daha gerçekleştirecek.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko 9 Eylül’de, Afganistan’daki gelişmelerle ilgili olarak Afgan halkının yaşadığı tüm zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak amacıyla KGAÖ ve ŞİÖ’nün liderlerini "güçlü ve ortak bir pozisyon" geliştirmeye çağırmıştı.

Rusya, Afganistan’daki tüm etnik güçlerin katılımıyla yeni bir hükümetin oluşturulması durumunda Taliban yönetimini destekleme yönünde politika izliyor. Kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıyla ülkede yeni hayata geçişin sağlanabileceğini savunan Rusya, Taliban’ı terör örgütü olarak kabul etse de temaslarını sürdürüyor.

Çin ve Özbekistan, Taliban ile iş birliğine hazır olduğunu ilan etmişti. Tacikistan ise Taliban’ı tanımıyor ve ülkede kapsamlı, tüm etnik grupları içine alan bir hükümetin kurulmasından yana tavır sergiliyor.

KGAÖ toplantısına, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas’ın bizzat katılması beklenirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs nedeniyle kendisini izolasyona aldığı için çevrim içi olarak toplantıda yer alacak.

ŞİÖ’nün Duşanbe’deki toplantısına, Putin'le birlikte Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi çevrim içi olarak katılacak.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Pakistan Başbakan İmran Han, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman toplantıda bizzat bulunacak.