Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütüne üye ülkelerin liderleri Afganistan gündemi ile toplandı

AA

Çevrim içi olarak yapılan toplantıya Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas katıldı.

KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, toplantının ardından düzenlediği brifingde, KGAÖ üyesi ülke liderlerinin Afganistan’daki durum nedeniyle güvenliğin güçlendirilmesi yönünde ek önlemlerin alınması konusunda anlaştığını söyledi.

ABD ve NATO askeri güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan’da durumun kötüleştiğini belirten Zas, "Tüm bunlar, Orta Asya bölgesinin güvenliğine tehdit oluşturuyor. Toplantıda bu yönde açıklamalar yapıldı." dedi.

Zas, Taliban’ın Afganistan’da koalisyon hükümetinin oluşturulması yönünde vaatlerde bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu konuda uygulama aşamasına geçilmemesi ciddi şekilde endişelendiriyor." ifadesini kullandı.

Afganlar arasında diyaloğun sağlanması ve ülkede yaşayan halkların çıkarları doğrultusunda yeni hükümetin oluşturulmasından yana olduklarını dile getiren Zas, Afganistan’dan göçmen dalgasının engellenmesi için girişimlerde bulunulması gerektiğini belirtti.