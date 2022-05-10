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Haberler Girişimcilik Kolektif House 2 teknoloji şirketini bünyesine kattı
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'Kolektif'ten teknoloji yatırımı! 2 şirketi bünyesine kattı

Ortak çalışma alanı sağlayıcısı Kolektif House, yazılım ve dijital dönüşüm şirketi Thinkerfox ve UX tasarım stüdyosu Spectailor’u bünyesine kattığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu satın almalar ile sunulan hizmetlerin dijitalleştirilmesi hedefleniyor. Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, teknoloji üreten bir şirket olarak konumlanacaklarını söyledi

Kolektif House 2 teknoloji şirketini bünyesine kattı
HABERTURK.COM

Kolektif House, yazılım ve dijital dönüşüm şirketi Thinkerfox ve UX tasarım stüdyosu Spectailor’u bünyesine kattığını duyurdu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, bu yeni yatırımla birlikte Kolektif House’un sadece ofis çözüm ortağı olmaktan çıkıp, çalışmanın her alanında var olma hedefi doğrultusunda teknoloji üreten bir şirket olarak konumlanacağını söyledi.

Onur, kullanıcıları merkeze alarak dijital servis ağını genişleteceklerini, bu kapsamda iş kuran ve işini büyütmek isteyenlerin önünü açacak teknolojiler geliştireceklerini belirtti.

Ofis deneyimini uçtan uca dijitalleştirmek ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedeflediklerini kaydeden Ahmet Onur, "Esnek çalışma çözümlerimiz artık herhangi bir e-ticaret platformunda olduğu gibi online olarak satın alınabilecek. Buna ek olarak online satın alım yapan kullanıcılar üyeliklerini de online olarak yönetebilecek ve ek günlük girişler ya da toplantı odası kullanımı satın alabilecek. 'Kullandığın kadar öde' sistemi üzerine inşa ettiğimiz yeni modelde kullanıcılar ihtiyacı olan her şeyi mobil telefonlarındaki uygulama sayesinde yönetebilecek" dedi.

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