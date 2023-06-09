Mercimek

Mercimek, beslenmeden önce kurutulan, ıslatılan ve kızartılan yüksek proteinli bakliyatlardır. Mercimek, yeşil ve daha küçük turuncu mercimek dahil olmak üzere çeşitli renk ve boyutlardadır. Çeşitli sağlık yararları olan mercimeklerin kalp hastalığı ve felç riskini azalttığı gösterilmiştir. Mercimek, magnezyum, potasyum ve protein bakımından yüksektir ve kolesterolümüzü, kan basıncımızı ve atardamarlarımızda plak birikimini dengelemeye yardımcı olurlar.

Mercimeklerde lif, folik asit, magnezyum, potasyum ve protein bol miktarda bulunur. Mercimek çorbalara eklenebilir ve DASH diyetinde narla birlikte yer alır. Mercimek kan basıncını düşürmeye ve kalbimizi güçlendirmeye yardımcı olabilir.