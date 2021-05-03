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Kolezyum: İtalya hükümeti yeni ahşap zemini onayladı

İtalya hükümeti başkent Roma'nın en ünlü tarihi yapılarından Kolezyum'a ahşap bir zemin yapma planını onayladı.

Kolezyum: İtalya hükümeti yeni ahşap zemini onayladı
BBC TÜRKÇE
- Reuters
Roma'daki antik Kolezyum, 19. yüzyılda kazılar için söküldüğünden bu yana bir zemine sahip değil

İtalya hükümeti başkent Roma'nın en ünlü tarihi yapılarından Kolezyum'a ahşap bir zemin yapma planını onayladı.

2023'te tamamlanması öngörülen proje, ziyaretçilere bu tarihi yapıyı gladyatörlerle aynı perspektiften görme imkanı sağlayacak.

Kültür Bakanı Dario Franceschini, ahşap zeminin sökülebilir bir şekilde kurulacağını söyledi.

Zemini tasarlama ihalesini 18,5 milyon euro ile mühendislik şirketi Milan Ingegneria kazandı.

2 bin yıllık Kolezyum'un şu anda bir zemini bulunmuyor.

Yapının zemini 19. yüzyılda arkeologlar tarafından sökülmüş ve bu sayede gladyatörler ile hayvanların tutulduğu tüneller bulunmuştu.

Franceschini yeni zeminle yapının hem korunacağı hem de orijinal haline daha yakın bir görünüme kavuşacağını söyledi.

- Dario Franceschini
Bakan Franceschini, sosyal medya hesabında yeni zeminin nasıl görüneceğine dair bir görsel paylaştı

Kültür Bakanı Franceschini, zemin tamamlandıktan sonra Kolezyum'da kültürel etkinliklerin düzenlenebileceğini duyurdu.

İtalya hükümetinin 2020'de yaptığı yarışma çağrının ardından 10 şirket Kolezyum için zemin tasarımlarını hükümete sunmuştu.

Yarışmayı kazanan Milan Ingegneria'nın tasarımında, zemindeki ahşaplar döndürülerek yer altı tünellerine doğal ışık ve hava girmesine izin verilebilecek.

Zemin gerek görüldüğü takdirde kolaylıkla tamamen sökülebilecek.

Roma İmparatorluğu'ndaki em büyük amfitiyatro olan Kolezyum'da 50 binden fazla izleyicinin karşısında gladyatör dövüşleri düzenleniyordu.

Pandemiden önce, 2019 yılında 7,6 milyon kişi bu tarihi yapıyı ziyaret etmişti.

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