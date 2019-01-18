BOTAŞ, bir süre önce Kolin Grubu’nun kontrolünde bulunan Eskişehir Doğalgaz Dağıtım AŞ’ye (ESGAZ),geçmiş dönemden “taşıma tarifesi”nden oluşan 50 milyon TL’lik bir fatura göndermişti. Bu fatura, 2010’un başından bu yana devam eden bir anlaşmazlığa dayanıyordu. BOTAŞ, ESGAZ’la taşıma tarifesiyle ilgili ortaya çıkan bir anlaşmazlığı yargıya taşımış, yargı süreci de BOTAŞ lehine sonuçlanmıştı.

ÖDEME PLANI KABUL EDİLDİ



BOTAŞ ve Kolin, ödeme için görüşmelere başladı. Kolin, 36 ayda eşit taksitlerle ödeme konusunda bir plan sundu. BOTAŞ, “uygun” bulmadı. Sonunda iki tarafın da onay verdiği bir ödeme planı üzerinde müzakerelerin tamamlandığı öğrenildi. Buna göre, borç, 18 aylık dönemde eşit taksitlerle kapatılacak. Bu dönemde kamu alacaklarına ilişkin mevzuata göre de faiz uygulanacak.