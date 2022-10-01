Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 8. haftasında Köln’e karşı Rhein Energie Stadı’nda oynadığı karşılaşmada ilk yarıyı 31. dakikada Julian Brandt’ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda Köln 53. dakikada Florian Kainz, 56. dakikada Steffen Tigges ve 71. dakikada Djan Ljubicic’in golleriyle 3-1 üstünlük yakaladı.
Borussia Dortmund, 78. dakikada rakip oyuncu Benno Schmitz’in kendi kalesine attığı golle durumu 3-2 yaptı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Köln karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Borussia Dortmund'da ilk 11'de başlayan milli futbolcu Salih Özcan 70 dakika sahada kaldı.
Borussia Dortmund 15 puanda kalırken, Köln puanını 13’e çıkardı.
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