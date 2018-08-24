Köln - Erzgebirge Aue maç önü

Köln ve Erzgebirge Aue, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:00. Köln 4 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Erzgebirge Aue 1 puanda ve 16. sırada. Köln, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Erzgebirge Aue son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 258 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Köln kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Erzgebirge Aue sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Köln önceki hafta Erzgebirge Aue mücadelesinde 4-1 kazandı.

Erzgebirge Aue, Köln karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Köln, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Köln, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Erzgebirge Aue, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Erzgebirge Aue 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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