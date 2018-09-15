Köln - Paderborn maç önü

Köln ve Paderborn, 16 Eylül 2018 Pazar günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:30. Maç öncesi Köln 10 puanla 1. sırada, Paderborn 5 puanla 11. sırada bulunuyor. Köln, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Paderborn, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 582. İddaa'da Köln kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Paderborn kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Köln son hafta oynanan Wolfsburg maçında 2-2 berabere kaldı.

Paderborn ise Stuttgart maçında 1-2 yenildi.

Köln, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Köln, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

Paderborn ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Paderborn, 2 gol atarken 3 gol yedi.

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