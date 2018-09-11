Kolombiya - Arjantin maçı heyecanı

Kolombiya ve Arjantin, 12 Eylül 2018 Çarşamba günü Hazırlık Ülkeler maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:00. 8 puanlı Kolombiya 46. sırada bulunuyor, Arjantin 9 puana sahip ve 36. sırada. Kolombiya, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Arjantin son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 451. İddaa'da Kolombiya kazanır 2.80, berabere biter 2.90, Arjantin kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Kolombiya son hafta oynanan Arjantin maçında 0-1 yenildi.

Arjantin, Kolombiya karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Arjantin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Arjantin, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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