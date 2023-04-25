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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, ülkeye yasa dışı yollardan giren Guaido'ya tepki

Venezuela'nın muhalif lideri Juan Guaido'nun Kolombiya'ya 'gerekli evraklara sahip olmadan' girmesi, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından tepkiyle karşılandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, ülkeye yasa dışı yollardan giren Guaido'ya tepki
AA

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela'nın muhalif lideri Juan Guaido'nun ülkesine yasa dışı yollardan girmesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Petro, "Ülkeye yasa dışı yollardan girmenize gerek yoktu, sığınma talebinde bulunmuş olsaydınız, seve seve teklif ederdim. Sadece pasaportunla giriş yap ve sığınma talebinde bulun. Kendisine geçiş izni verildi, ülkesine geri gönderilmedi, ABD'nin izniyle o ülkeye uçtu." ifadesini kullandı.

Petro, bugün düzenlenecek Venezuela konulu uluslararası konferansa değinerek, "Açıkça siyasi bir kesim, Venezuela hakkındaki uluslararası konferansın özgürce ilerlemesini bozmak istedi." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva da basına yaptığı açıklamada yasalar çerçevesinde muhalif lider Guaido'ya işlem uygulandığını bildirdi.

Leyva, "Burası sınır dışı eden bir ülke değil, ülkeyi terk etmesi için herhangi bir kısıtlaması da yoktu, bunu yapmak zorunda değildi. Anlaşılan, patırtı çıkartmak niyetiyle bunu yaptı." dedi.

Leyva, Guaido'nun Kolombiya'nın bilgisi dışında sınırı geçtiğini belirterek, "Bize haber verene kadar nerede olduğunu bilmiyorduk." ifadesini kullandı.

Guaido'nun havaalanından ABD'ye uçma sürecine değinen Leyva, "Kolombiya Göç İdaresi, üst düzey bir ABD'li sayesinde Guaido'nun nerede odluğunu tespit etti. Kendisine El Dorado Havaalanına kadar eşlik edildi. Yasanın uygulanması gerekiyordu, yetkililer buna sessiz kalamazdı ve ikincisi, Guaido'nun ABD'ye uçuşu kesinlikle şeffaf ve başarılı şekilde gerçekleşti." diye konuştu.

Leyva, Guaido'nun eşinin Kolombiya'ya kısıtlama olmaksızın giriş yaptığını hatırlatarak, "Eşinin yaptığı gibi kendisi de bunu sakin şekilde yapabilirdi. Eşi Kolombiya'dan ülkesine hiçbir kısıtlama olmaksızın en son 2 Temmuz 2022'de seyahat etti." şeklinde konuştu.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Guaido'nun ülkeye giriş için gerekli evrakının olmadığı belirtilerek, Göç İdaresi yetkililerinin kendisine uçağına bindirmek üzere havalimanına kadar eşlik ettiği aktarılmıştı.

TÜRKİYE DE ZİRVEYE KATILACAK

San Carlos Sarayı'nda organize edilecek Venezuela konulu konferansa, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Arjantin, Barbados, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, İspanya, ABD, Fransa, Honduras, İtalya, Meksika, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık, Saint Vincent, Grenadinler, Güney Afrika ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisinin katılacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Fotoğraf: AP

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