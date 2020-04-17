Kolombiya'da Embera yerlilerinin karantina günlerinde zorlu mücadelesi - BOGOTA

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında genel karantina uygulaması devam ederken evsiz kalan Embera yerlilerinin Bolivar meydanındaki zorlu mücadelesi devam ediyor. Başkentin meydanlarında aile ve çocuklarıyla devletten yardım bekleyen Embera yerlileri bir yandan da koronavirüs salgınına karşı savaş veriyor.
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