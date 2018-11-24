10 | 17

"Bu hapishane 19. yüzyıl sonlarında hizmete alınmış bir yapı dolayısıyla Bin Gün Savaşı'nın da bir parçasından bahsediyoruz. Bu savaş da hesaba katıldığında, buraya, Kolombiya'nın ünlü şairlerinden Julio Florez'in de aralarında bulunduğu birçok liberal siyasetçi, hukukçu ve ünlü isim mahkum olarak geldi. Ama onlar için burası bir geçiş yeri oldu, sürekli burada kalmadılar.