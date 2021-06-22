Kolombiya'da Kovid-19 nedenli can kaybı 100 bini aştı 0:00 / 0:00

DHA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 648 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bin 582'ye çıktı.

Son 24 saatte 23 bin 239 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 3 milyon 968 bin 405'e, iyileşenlerin sayısı da 18 bin 786 artarak 3 milyon 685 bin 947'ye yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bugüne kadar bir günde en yüksek ölü sayısına ulaşıldı. Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 165 bin 221 vaka ile başkent Bogota ve 610 bin 130 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

AA'nın haberine göre; aktif vaka sayısının 169 bin 994'e ulaştığı ülkede, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 arasında değişiyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 14 milyon 953 bin 869 kişiye 1. doz, 4 milyon 781 bin 769 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.