Kolombiya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında mekanik solunum cihazı geliştirildi - BOGOTA

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Valf ve basınç sensörlerinden oluşan ve sadece küçük bir mikrodalga boyutunda olan bu cihaz; plastik tüp yoluyla hastanın ciğerlerine pompalanan oksijen miktarını düzenlemeyi hedefliyor. 2 bin dolara üretilen solunum cihazının, ülkede ticari bir amaç gözetmeden yalnızca “acil durum önlemi” olarak üretime başlanması planlanıyor.