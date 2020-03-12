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Kolombiya'da öğrenciler geri dönüşebilir atıklardan maske yaptı - SOACHA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:- Soacha bölgesinden genel görüntüsü- Okul bahçesinde oyun oynayan çocuklar- Okul içinde yürüyen öğrenci detayları- Okul Müdürü Gerardo Alfredo Rodríguez ile röportaj- Öğretmen Adriana Cubillos ile ropörtaj- Öğrenciler Sofia Godoy, Karen Piraquive ile ropörtaj- Maske yapan öğrencilerin detayları- Öğrenci David Avendano ile ropörtaj- Maske takmış öğrencilerin detayları

Kolombiya'nın Soacha bölgesinde Julio Cesar Turbay okulunda eğitim gören öğrenciler, hava kirliliği ve korona virüsüne karşı geri dönüştürülebilir atık malzemeler ile el yapımı maske üretiyor. Kolombiya'nın şiddet ve yetersiz kaynakları ile anılan bölgesi Soacha'da havadaki yüksek karbondioksit yaşantıyı zorlaştırıyor. Market ve eczanelerde fahiş fiyata satılan maskelere karşı, Julio Cesar Turbay okulunun öğrencileri muz yaprakları, bez parçaları, plastik şişeler ve deniz kabukları gibi geri dönüştürebilir malzemeler ile hava kirliliği ve Kovid-19'a karşı yüz maskesi üretimine başladı.