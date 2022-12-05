Kolombiya'da otoyolda toprak kayması: En az 3 ölü 0:00 / 0:00

AA

Kolombiya'da otoyolda meydana gelen toprak kayması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi göçük altında kaldı.

Risaralda yönetim bölgesine bağlı Cali-Condoto yolunda toprak kayması meydana geldi.

Yolcu otobüsü ile çok sayıda aracın göçük altında kaldığı faciada, şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişinin ise toprak altında kaldığı belirtildi.

Bölgeye çok sayıda sivil savunma, itfaiye, polis ve ambulans ekibi gönderildi.

Risaralda Valisi, basına yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 9 kişinin göçükten sağ çıkarıldığını, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Enkaz altında kalanların kurtarılması için her türlü çaba gösteriliyor. 9 kişi kurtarıldı, 3 kişi öldü ve 20'den fazla kişinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Bu bir trajedidir." ifadelerini kullandı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.